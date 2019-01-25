نون" تطلق علامتها الخاصة "إيست من نون"

تواصل "نون"، السوق الرقمية التي انطلقت من المنطقة، توسعة محفظة منتجاتها مع إطلاق علامتها الخاصة "إيست"، في خطوة تهدف إلى تزويد العملاء بخيارات أكثر تنوعاً وخدمات أكثر مرونة وبقيمة لا تضاهى.



وتم فعلياً طرح نحو 90 منتجاً لعلامة "إيست من نون" على منصة التجارة الإلكترونية، وبأسعار تنافسية. وتتنوع هذه المنتجات بين كابلات USB وحزم البطاريات والشواحن إضافة إلى مجموعات المنشفات القطنية 100 بالمئة بأسعار تبدأ من 50 درهماً، وأردية الاستحمام بسعر 87 درهماً، وأطقم الطبخ المصنوعة من الجرانيت بسعر 299 درهماً، والملابس القطنية الكاجوال للرجال بأسعار تبدأ من 45 درهماً.



وتركز تشكيلة "إيست من نون" على التصاميم الكلاسيكية البسيطة وتتميز بكونها عملية وقابلة للاستخدام على المدى الطويل. وتعاونت "نون" في تطوير علامتها الخاصة مع عدد من أفضل المصنّعين والمزودين الموثوقين لضمان استخدام أفضل المنتجات والتقنيات في صناعة المنتجات الجديدة. وستواصل "إيست من نون" توسعة المنتجات التي تقدمها لتغطي احتياجات العملاء على كافة المستويات، بالتزامن من التركيز دائماً على أعلى معايير الجودة وأرخص الأسعار.



يذكر أن منتجات "إيست من نون" متوفرة حالياً في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيتم إطلاقها قريباً في المملكة العربية السعودية.



وتمثل "نون" سوقاً رقميةً عربية تضع العملاء في المقام الأول، وتتيح لهم من خلال علاقاتها الوثيقة مع مجتمع تجارة التجزئة المحلي والإقليمي والعالمي شراء تشكيلة كبيرة من أفضل المنتجات. وتقدم "نون" تجربة تسوق فريدة سواء عبر موقعها الإلكتروني أو من خلال تطبيقها المخصص للأجهزة المتحركة بنظامي iOS وAndroid.



نون: منكم وفيكم.