الامارات | اتهام 9 أشخاص بالسرقة بالإكراه

شكرا لقرائتكم خبر عن اتهام 9 أشخاص بالسرقة بالإكراه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظرت محكمة الجنايات في الشارقة قضية تسعة أشخاص أفارقة متهمين بالسرقة بالإكراه والاعتداء على الغير، إذ تمكنوا من الاستيلاء على الأموال بالقوة.

وواجهت المحكمة المتهم السابع بالتهمة المنسوبة إليه، بأن حاز أموالاً متحصلة من جريمة سرقة قام بها بعض المتهمين، فأنكر معرفته بأن الأموال كانت مسروقة، مشيراً إلى أن أحد أخوة المتهمين تواصل معه من بلاده، وطلب منه أخذ 60 ألف درهم من المتهم الثاني، وتحويلها إليه.

وتابع أنه بناءً على طلب صديقه (أخ المتهم الثاني) أخذ المال دون معرفته بأنه مسروق، وحوله خارج الدولة، وبعدها تم ضبطه من قبل الشرطة.

بدورها، قررت المحكمة تأجيل القضية إلى 11 من فبراير المقبل، لندب محامي دفاع للمتهمين.