الامارات | محمد بن راشد: عجلة التنمية والتعمـير والتطوير لن تتوقف ما دامت السواعد الوطنية تعمـل بجد

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: عجلة التنمية والتعمـير والتطوير لن تتوقف ما دامت السواعد الوطنية تعمـل بجد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن ثقته بأن عجلة التنمية والتعمير والتطوير لن تتوقف مادامت هناك سواعد وطاقات بشرية وطنية تعمل بجد وإخلاص من أجل خدمة وطننا الغالي، ورفعته، وترسيخ مكانته الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية عالمياً. وقال سموه، خلال تفقده المشاريع التنموية والتطويرية التي تنفذها «ميدان» في غير منطقة في دبي: «عطاؤنا لا ينضب، مادامت الحياة في عروقنا تنبض».

نائب رئيس الدولة: - «مشروعات (ميدان) حلقة من سلسلة مشروعات تنموية حضارية تنفذ في الإمارة مدرجة في أجندة دبي الإنمائية».

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصل إلى خيمة العرض في منطقة ميدان، يرافقه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ومدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، خليفة سعيد سليمان، حيث كان في استقبال سموه رئيس شركة «ميدان» سعيد حميد الطاير، وعدد من المسؤولين والمهندسين في الشركة.

وبارك سموه مشروعات «ميدان»، مؤكداً أنها تعد حلقة من سلسلة مشاريع تنموية حضارية تنفذ في الإمارة، مدرجة في أجندة دبي الإنمائية، وصولاً إلى الهدف الأكبر، المتمثل في التنمية المستدامة وضمان مستقبل أجيال شعبنا على مدى جغرافية دولتنا، وتحقيق رؤية الإمارات 2021.

وأثنى سموه على الجهود المبذولة من أجل إنجاز هذه المشاريع عالمية المستوى، تصميماً وإبداعاً وتميزاً، التي تشكل عنصر جذب سياحي واستثماري، محلياً وإقليمياً، وحتى عالمياً، ما يسهم في تطوير قطاع الصناعة السياحية الترفيهية والثقافية والاجتماعية، ويجعل بلادنا دولة حضارية يطيب بها العيش والاستقرار.

- «ميدان بيتش» يشمل شققاً فندقية للعائلات، وفندقاً خمس نجوم مؤلفاً من 300 جناح وغرفة، وصالات رياضية وترفيهية ومطاعم.

وتجوّل سموه في أروقة الخيمة، واستمع إلى شرح حول المشاريع القائمة، والمزمع تنفيذها قريباً، وأعطى سموه مباركته وتوجيهاته اللازمة بشأن استكمال المشاريع القائمة والوصول بالبنيان إلى التمام.

وتبلغ المساحة المبنية لمشاريع «ميدان ون»، التي تفقدها صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتقع في مدينة دبي، مليوناً ونصف المليون متر مربع في مختلف المناطق، وتعتبر وجهة مفضلة للمستثمرين العالميين، وفيها حاضنة للأعمال ثلاثية المراحل لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المحلية.

كما تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نماذج عدة من الشقق التي تنفذها «ميدان» ضمن مشروع «صفا». ويتضمن المشروع بناء نحو 800 شقة متنوعة الأحجام والمساحات في بنايات متعددة الارتفاعات، من المتوقع الانتهاء من بنائها العام المقبل، تزامناً مع استضافة الدولة لدبي إكسبو 2020.

1.5 مليون متر مربع المساحة المبنية لمشاريع «ميدان ون» في مختلف مناطق إمارة دبي. 65 ألف قدم مربعة مساحة الصالة الرياضية في مدينة محمد بن راشد وهي مفتوحة للجميع.

وتعرف سموه ومرافقوه من خلال مجسم ضخم إلى مشروع البنايات السكنية والفنادق الفخمة، من بينها فندق «ميدان بيتش» الذي يشمل بناؤه شققاً فندقية للعائلات، وفندقاً خمس نجوم، مؤلفاً من 300 جناح وغرفة وصالات رياضية وترفيهية ومطاعم، وغيرها من المرافق.

وتوجه موكب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بعد ذلك إلى الصالة الرياضية الضخمة في مدينة محمد بن راشد آل مكتوم «الحي الأول»، حيث تجول سموه في مختلف أقسامها وأجنحتها الرياضية، التي تتميز بمواصفات عالمية تلبي حاجة هواة الرياضة على مختلف أنواعها، ومفتوحة لجميع الناس في دبي للاشتراك فيها، والحصول على عضوية كاملة، وممارسة هواياتهم الرياضية المتنوعة في أجواء مريحة وهادئة ومرفهة. وتبلغ مساحة الصالة الداخلية نحو 65 ألف قدم مربعة، وهناك أيضاً مضمار للدراجات الهوائية خارج الصالة.

«ميدان ون»

بعد اكتمالها عام 2020 ستضم «ميدان ون» نحو 600 متجر و«هايبر ماركت»، ومطاعم ومقاهي، ودار سينما (فيها 21 شاشة عرض)، وبحيرة «كريستال» ممتدة على ثمانية كيلومترات مربعة، وشاطئاً رملياً، وحديقة مائية، ومواقع للتسلية والترفيه للعائلات، ونافورة مائية راقصة، ومساحة إضاءة مخصصة لعروض الليزر، إلى جانب منحدر داخلي للتزلج بطول كيلومتر واحد، ناهيك بالردهة السماوية المغطاة، القابلة للكشف، على مساحة 100 متر مربع، وما يزيد على 12 ألف موقف للسيارات، وبلازا متعددة الأغراض تستوعب نحو 30 ألف زائر، ما يجعلها مثالية لاستضافة وإقامة العروض والألعاب والأنشطة الترفيهية والثقافية وغيرها، إلى جانب برجين للضيافة في «ميدان ون» وبرج للمكاتب ومركز طبي عصري.