‏‏حل تريند مايكرو لأمان شبكات الاتصالات يحصل على شهادة في إم وير‏

أعلنت ’‏‏تريند مايكرو إنكوربوريتد‏‏‘، الشركة الرائدة عالمياً في مجال برمجيات وحلول الأمن الرقمي، والمدرجة في بورصة طوكيو تحت الرمز (‏‎TYO: 4704‎‏) وبورصة تورنتو تحت الرمز (‏‎TSE: 4704‎‏)، اليوم عن حصول حل مجموعة وظائف الشبكات الافتراضية (‏‎Virtual Network Function Suite‎‏) الخاص بأمن إنترنت الأشياء على شهادة (‏‎VMware Ready‎‏) للتوافق مع بيئات عمل ’في إم وير‘.‏‏ وتؤكد هذه الشهادة على توافق حلول ’تريند مايكرو‘ وقدرتها على حماية شبكات الاتصالات المتطورة التي تم تصميمها لدعم شبكات الجيل الخامس ‏‎5G‎‏ وتقنيات إنترنت الأشياء (‏‎IoT‎‏).‏

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‏‏وبهذا الصدد، قال كريستن إدواردز، مدير برنامج شركاء تحالف التكنولوجيا لدى شركة ’في إم وير‘: "يسعدنا حصول ’تريند مايكرو‘ على شهادة ’في إم وير ريدي‘، التي تبين للعملاء استيفاء حلول الشركة معايير التشغيل البيني الخاصة ببيئات ’في إم وير‘، وقدرتها على العمل بفعالية ضمن البنية السحابية الأساسية لبيئة ’في إم وير‘. كما يؤكد ذلك للعملاء أن بإمكانهم نشر حلول ’تريند مايكرو‘ ضمن بيئات الإنتاج بثقة تامة، إضافةً إلى قدرتها على تقليص المدة الزمنية اللازمة للحصول على القيمة ضمن بيئات عملهم".‏

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‏‏وتتيح شهادة ’في إم وير‘ ‏‏لمزودي خدمات الاتصالات‏‏ الذين يعتمدون أو يفضلون استخدام خدمة الحوسبة السحابية ‏‎vCloud NFV‎‏ الخاصة بوظائف الشبكة الافتراضية من ’في إم وير‘ إضافة خدمات ’تريند مايكرو‘ لأمان الشبكات بسهولة تامة. كما أنها تسهّل على العملاء المهتمين باستخدام حلول ’تريند مايكرو‘، الذين لم يقوموا بنقل شبكاتهم إلى بيئات افتراضية، إعداد بيئة تقييم تضم خدمة الحوسبة السحابية ‏‎vCloud NFV‎‏ من ’في إم وير‘. ‏

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‏‏وتعليقاً على الحصول على شهادة الاعتماد، قال شريف جربوعة، المدير الإقليمي للتكنولوجيا لدى ’تريند مايكرو‘: "تتطلع المنطقة إلى الاستفادة من إمكانيات شبكات الجيل الخامس ‏‎5G‎‏ التي تتيح إنشاء بيئة أعمال جديدة خصبة تدعم الابتكار والكفاءة التشغيلية.‏‏ ‏‏وبحصولنا على هذه الشهادة، بات بإمكاننا مساعدة شركات الاتصالات الإقليمية في هدفهم بتقديم منصة جيل خامس آمنة وقابلة للتطوير لكل من الشركات والهيئات الحكومية التي تسعى إلى إعادة تطوير شبكاتها لتوفير خدمات أفضل". ‏

‏‏ومن جهته، قال هيدييوكي تسوجاني، مدير تطوير أعمال تقنية وظائف الشبكة الافتراضية لدى ’تريند مايكرو‘: "يسرنا أن تحصل حلولنا على شهادة اعتماد ’في إم وير ريدي‘، التي تساهم في إعلام شركات ومزودي خدمات الاتصالات والحوسبة السحابية بوجود حل فعال يلبي متطلباتهم في حماية البنى الموسعة المطلوبة لدعم شبكات الجيل الخامس.‏‏ ‏‏وقد أصبح بإمكان شركات الاتصالات الرائدة الآن استخدام أحدث حلول ’تريند مايكرو‘ التي تدعم بيئات الشبكات الافتراضية لتقديم مستوى رائد في القطاع من الحماية والموثوقية".‏

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‏‏ومن المتوقع أن يقدم مزودو الاتصالات شبكات عالية الموثوقية قادرة على دعم وتحمل الأعباء الإضافية الناتجة عن التزايد الكبير في أعداد الأجهزة الذكية الخاصة بالشركات والمستهلكين، مع الحفاظ في نفس الوقت على حماية شبكاتهم والشبكات المنزلية للمستخدمين.‏‏ ‏‏وتعد الحلول التي تقدمها ’تريند مايكرو‘ مثالة لبيئات العمل هذه، حيث تؤكد حقيقة نجاح ‏‏شركة ’تريند مايكرو‘ بحظر وإيقاف‏‏ أكثر من 20.4 مليار تهديد أمني خلال النصف الأول من عام 2018 على ذلك. ‏

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‏‏ويحتوي حل مجموعة وظائف الشبكات الافتراضية من ’تريند مايكرو‘ على مجموعة كاملة من وظائف الشبكة التي تضاف إلى شبكة شركات الاتصالات لتطبيق عمليات فحص عناوين ‏‎URL‎‏، بالإضافة إلى التحكم في التطبيقات ومنع التسلل وخدمات سمعة وموثوقية إنترنت الأشياء. كما يستفيد هذا الحل من قدرات منصة ’تريند مايكرو‘ الذكية لكشف التهديدات ’‏‏شبكة الحماية الذكية‏‏‘ التي تتصدى لـ65 مليار تهديد أمني سنوياً. ‏

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‏‏وتجدر الإشارة إلى أن حل ’تريند مايكرو‘ يدعم شبكات الجيل التالي لتقنية وظائف الشبكة الافتراضية من خلال تمكين تخصيص موارد الحماية والأمان وإعدادها بشكل ديناميكي لتلبية العديد من الخدمات المختلفة بفضل قدرته على التوافق مع مختلف الشبكات لتلبية متطلبات حركة المرور المتنوعة.‏‏ ‏‏كما يستخدم هذا الحل مجموعة تطوير مستوى البيانات لمعالجة حزم البيانات بسرعة عالية، مما يضمن أداءً متميزاً. ‏

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‏‏للمزيد من المعلومات حول حل مجموعة وظائف الشبكات الافتراضية، تفضلوا بزيارة ‏‏موقع ’تريند مايكرو‘‏‏، وللاطلاع على مواضيع ذات الصلة، يرجى زيارة ‏‏حلول ’في إم وير‘‏