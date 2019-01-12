كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| إطلاق نوكيا 9 بيور فيو في دبي هذا الشهر

صدرت في الأشهر الأخيرة العديد من الشائعات المحيطة بهاتف Nokia 9 PureView، وفي نوفمبر 2018، تحدثت التسريبات عن تزويد الهاتف بخمس كاميرات، ثم تم مؤخرًا الكشف عن مواصفاته وميزاته من خلال فيديو ترويجي.

اليوم، يدعي تقرير جديد أن الهاتف الذكي من نوكيا القادم سيطلق في وقت لاحق من هذا الشهر في دبي. وكان من المفترض أن تكون هذه المعلومات مقدمة من مصادر من قناة التوزيع الخاصة بـ HMD Global. بالإضافة إلى ذلك، يقال أن هاتف Nokia 9 PureView سيتم طرحه للمرة الثانية في الهند الشهر المقبل بالإضافة إلى الأجهزة الأخرى التي تحمل علامة نوكيا.

من حيث التسعير، يُشاع أن الهاتف سيكلف حوالي 850 دولار، مما يجعله على قدم المساواة مع جهاز نوكيا 8 سيروكو ، الذي تم بيعه بسعر بحوالي 860 دولار في أوروبا عند الإطلاق، على الرغم من أن سعره انخفض بشكل كبير إلى 528 دولار على أمازون حاليا، بحسب موقع neowin.

كخلاصة موجزة، يقال إن هاتف نوكيا 9 PureView مدعوم من Snapdragon 845 مقترن بذاكرة عشوائية سعة 6 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية 128 جيجابايت. كما أن من المفترض أن يضم مجموعة من كاميرات عدسة البنتا مع بصريات ZEISS. وتشمل الميزات الرئيسية الأخرى التي يشاع عنها شاشه HDR10 بحجم 5.99 بوصة من الحافة إلى الحافة، ونظام تشغيل Android Pie ومستشعر بصمات الأصابع تحت الشاشة، ودعم الشحن اللاسلكي.