الامارات | إغلاق مطبخ شعبي في راس الخيمة وإجراءات صارمة من دائرة البلدية

شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مطبخ شعبي في راس الخيمة وإجراءات صارمة من دائرة البلدية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أغلقت بلدية رأس الخيمة مطبخ شعبي بعد انتشار فيديو يرصد مخالفات صحية

وقالت شيماء الطنيجي، مديرة إدارة الصحة العامة بدائرة بلدية رأس الخيمة، بأن البلدية تتخذ إجراءات صارمة بحق كل منشأة غذائية تخالف إجراءات الصحة العامة وسلامة المجتمع، وأن مثل هذه الممارسات من بعض المنشآت غير مقبولة، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يخص المقطع المتداول وإغلاق المنشأة لإشعارٍ آخر .

وطالبت كل المواطنين والمقيمين في الإمارة بالإبلاغ الفوري عن مثل هذه المخالفات الصحية، بالتواصل مع الجهة المختصة، من خلال رقم الشكاوى 0561777667