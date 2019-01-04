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ما هي القنوات المفتوحة الناقلة لكأس أمم آسيا 2019 في الإمارات؟

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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن ما هي القنوات المفتوحة الناقلة لكأس أمم آسيا 2019 في الإمارات؟

يبحث عنها الكثير من الأشخاص الذين يرغبون في مشاهدة مباريات كأس آسيا بث مباشر.

ولذا فمن خلال المقال سنقدم لكم القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لكأس أمم آسيا 2019 حتى تتمكنوا من إدخال ترددها على أجهزة الريسيفر الخاص بك ومشاهدة جميع مباريات كاس اسيا بجودة عالية دون تشفير، بحسب موقع arb4host.

 
القنوات المفتوحة الناقلة لكأس أمم آسيا 2019:تردد قناة يورو سبورت EURO SPORT

واحدة من القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كاس آسيا، ولذا سنضع بين أيديكم على نايل سات واسترا 19E:

القناة القمر التردد القطبية معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ
قناة يورو سبورت نايل سات 12034 أفقي 27500 3/4
قناة يورو سبورت استرا 19E 12226 أفقي 27500

وهناك عدة قنوات أخرى ستنقل مباريات بطولة كاس آسيا 2019:

القناة القمر التردد القطبية معدل الترميز
IRIB Tv3 Badr 26°E 11900 رأسي 27500
ABC 1 الأسترالية Optus D1 12577 أفقي  14294
NHK BS 1 اليابانية BSAT 3A 11966 28860
 قناة 1 TV Georgia HD Eutelsat [36E] 11212 أفقي 14400
 قناة Varzish 11785 أفقي
قناة See+ ou IR see 11766 أفقي 27500

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سنيار وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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