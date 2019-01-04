كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن ما هي القنوات المفتوحة الناقلة لكأس أمم آسيا 2019 في الإمارات؟
يبحث عنها الكثير من الأشخاص الذين يرغبون في مشاهدة مباريات كأس آسيا بث مباشر.
ولذا فمن خلال المقال سنقدم لكم القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لكأس أمم آسيا 2019 حتى تتمكنوا من إدخال ترددها على أجهزة الريسيفر الخاص بك ومشاهدة جميع مباريات كاس اسيا بجودة عالية دون تشفير، بحسب موقع arb4host.
واحدة من القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كاس آسيا، ولذا سنضع بين أيديكم على نايل سات واسترا 19E:
|القناة
|القمر
|التردد
|القطبية
|معدل الترميز
|معامل تصحيح الخطأ
|قناة يورو سبورت
|نايل سات
|12034
|أفقي
|27500
|3/4
|قناة يورو سبورت
|استرا 19E
|12226
|أفقي
|27500
وهناك عدة قنوات أخرى ستنقل مباريات بطولة كاس آسيا 2019:
|القناة
|القمر
|التردد
|القطبية
|معدل الترميز
|IRIB Tv3
|Badr 26°E
|11900
|رأسي
|27500
|ABC 1 الأسترالية
|Optus D1
|12577
|أفقي
|14294
|NHK BS 1 اليابانية
|BSAT 3A
|11966
|28860
|قناة 1 TV Georgia HD
|Eutelsat [36E]
|11212
|أفقي
|14400
|قناة Varzish
|11785
|أفقي
|قناة See+ ou IR see
|11766
|أفقي
|27500
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