كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 3 مطاعم لتناول الغداء في دبي هذا الأسبوع

تشهد دبي من وقت لآخر افتتاح مجموعة من المطاعم الجديدة التي تقدم مأكولات شهية من جميع أنحاء العالم.

وفيما يلي، مجموعة من المطاعم الجديدة، التي ينصح بتناول الغداء فيها بدبي هذا الأسبوع، بحسب موقع واتس أون:

The Selfish Bull

يعتبر هذا المطعم الخاص على الشاطىء أحدث مطعم مرخص يفتح على Bluewaters، ويقدم شرائح اللحم والمأكولات البحرية. ويحتوي المكان على أماكن جلوس داخلية وفي الهواء الطلق، حيث يمكن للضيوف تناول مجموعة من الأطباق مثل المحار الطازج أو سرطان البحر أو سرطان البحر الكندي أو خيارات لحم أكثر مثل شرائح لحم توماهوك.

فيسبوك: https://www.facebook.com/theselfishbull/

Fitzroy

هذه المطعم الصغير الأوروبي هو أحدث مطاعم الواجهة المائية في جزيرة النخلة، وتحتوي على أماكن جلوس داخلية وخارجية في موقعه في الطابق الأول، والقائمة تضم أطباق البيسترو الأكثر شعبية، والتي تشمل رز ستيك، باتي الدجاج، والسمك المشوي والبط المشوي. وتشمل الوجبات الخفيفة الشطائر الشهية والسلطات، مع الانتهاء من قائمة الطعام مع مجموعة من الحلويات مثل كريمة بريولي أو كعكة التفاح أو فوندان الشوكولاته.

فيتزوري، بوانت، نخلة جميرا، يومياً من الساعة 12 ظهراً حتى الساعة 12 منتصف الليل. هاتف: 045684229.

Jazz PizzaExpress

يقدم Jazz PizzaExpress يوم السبت برنامجاً خاصاً بسعر 102 درهم لشخصين، حيث يمكنك الحصول على كرات العجين والمشروبات، يليها الاختيار من القائمة الرئيسية والحلوى.

Jazz PizzaExpress، أبراج بحيرات جميرا، من الساعة 7:30 مساءً وحتى الساعة 11:30 مساءً، السبت ، 210 درهمًا. هاتف: 044416342. pizzaexpressuae.com