حالة الطقس في الدولة حتى نهاية الأسبوع

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس خلال الفترة من الاثنين وحتى الجمعة المقبلة ما بين صحو إلى غائم أو غائم جزئيا، مع فرص لتشكل الضباب.

وقال إن الفرصة ستكون سانحة غدا لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، فيما سيكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم على بعض المناطق الساحلية والشمالية.

ونوه إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، فيما يكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وعن توقعاته لبعد غد، قال إن طقسه سيكون صحوا إلى غائم جزئيا، رطبا مع احتمال تشكل ضباب خفيف صباحاً، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

وعن الأربعاء المقبل، قال إنه ستكون هناك فرصة لتشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية، فيما يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئي أحيانا، بينما الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

وقال إن الطقس سيكون الخميس المقبل صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً نهاراً غرباً، ورطبا ليلاً وفي الصباح الباكر، بينما الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية من 15 إلى 30 تصل إلى 38 كم/س خاصة على البحر، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

ولفت إلى أن الطقس سيكون الجمعة المقبلة رطبا صباحاً وغائما جزئيا إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الساحلية والغربية، بينما تنشط الرياح الشمالية الغربية بعد الظهر مثيرة للغبار مع انخفاض في درجات الحرارة خاصة غرباً.

ونوه إلى أن الرياح ستكون جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية من 20 إلى 35 تصل إلى 42 كم/س على البحر، بينما البحر مضطرب في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.

