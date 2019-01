«تلفزيون دبي» يغطي احتفالات رأس السنة بـ 40 كاميرا وطائرتي هليكوبتر

دبي - بواسطة محمد فارس © HnaUAE.com قدمت بواسطة

في إطار حرصه المتواصل على مواكبة أهم الفعاليات والمهرجانات، التي تقام في دبي وبقية إمارات الدولة، أعلن تلفزيون دبي بقنواته المتعدّدة عن نقله المباشر والحصري لاحتفالات العام الجديد 2019، وذلك عبر مجموعة من التغطيات والفعاليات الخاصة، على الهواء مباشرة، من مواقع عدة في إمارة دبي، فضلاً عن نقل وقائع الاحتفالات بهذه المناسبة من مختلف إمارات الدولة، وعدد من العواصم والمدن العالمية.

وابتداءً من مساء ليلة (الإثنين 31 ديسمبر)، الساعة العاشرة مساءً، سيتابع الجمهور البث المشترك لقنوات: تلفزيون دبي، سما دبي، لغاية الساعة 12:30 من فجر (الثلاثاء الأول من يناير)، في الوقت الذي ستقوم قناة دبي ون الناطقة باللغة الإنجليزية، وقناة دبي الرياضية، وإذاعة دبي على الموجة «93 FM» بالانضمام للنقل المشترك مع تلفزيون دبي وقناة سما دبي.

نقل مباشر

وقال المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، أحمد سعيد المنصوري، إن «تلفزيون دبي بقنواته المتعدّدة سيوفر النقل المباشر لمختلف القنوات العالمية، حيث سيكون باستطاعة تلك القنوات مشاركة دولة الإمارات في نقل هذا الحدث العالمي عبر إرسال خاص وفره تلفزيون دبي، ليشاهده ملايين البشر عبر العالم، وذلك من خلال جهود ما يزيد على 200 موظف، باستخدام أعلى التقنيات الفنية العالمية و40 كاميرا وطائرتين هليكوبتر (طائرة عمودية) لرصد كل تفاصيل هذا الحدث المهم».

وأشار إلى أن تلفزيون دبي بقنواته المتعدّدة، سيقوم بتقديم خدمة جديدة، تتمثل في نقل وقائع احتفالات وعروض الألعاب النارية الضخمة احتفالاً برأس السنة في برج خليفة، التي ستبهر الآلاف من المشاهدين والزوّار من مختلف أنحاء العالم، وليشارك العالم احتفالاته، التي ستبدأ من عدد من المدن العالمية في أستراليا وآسيا وأوروبا والأميركيتين، إلى جانب احتفالات العاصمة أبوظبي واحتفالات الشارقة ورأس الخيمة ومختلف إمارات الدولة، وليشاهد العالم الاحتفالات المبهرة، التي ستسطع في سماء لؤلؤة الخليج/‏‏‏دبي، وليكون العالم في عدّه التنازلي جاهزاً لاستقبال صبيحة العام الجديد من دولة الإمارات.

وأكد المنصوري، أن تلفزيون دبي بقنواته المتعدّدة سيوسع تغطيته لهذه الاحتفالات، من خلال البث المباشر من استديوهاته الخاصة من موقع الحدث، حيث سيقوم تلفزيون دبي بقنواته المتعدّدة بمواكبة احتفالات العام الجديد من الاستديو الخاص في منطقة «برج بارك» مساء الإثنين ابتداءً من الساعة العاشرة مساءً، مع رؤى الصبان وأيمن قيسوني ومجموعة من اللقاءات الخاصة مع عدد من الضيوف والنجوم أمثال: يارا، هيا

عبدالسلام، فؤاد علي، وعازف العود صادق جعفر، في الوقت الذي ستقدم مجموعة من المذيعين الميدانيين: إبراهيم استادي، فيصل صالح، سوسن سعد، عدداً من التقارير المباشرة من مواقع مختلفة في مول دبي وبرج خليفة ونخلة جميرا وبرج العرب والقرية العالمية، وغيرها من الأماكن.

كما سيتابع الجمهور مجموعة من التقارير الخاصة حول أهم الأحداث والإنجازات التي شهدتها دولة الإمارات خلال عام 2018، إلى جانب تقارير خاصة حول «عام زايد»، و«عام التسامح»، وتقرير خاص عن مشاركة النجم الإماراتي حسين الجسمي «السفير فوق العادة للنوايا الحسنة» كأول فنان عربي، في حفل «أعياد الميلاد» الخيري السنوي في «الفاتيكان» بمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الغناء العالميين، كما تم إعداد تقارير فنية خاصة حول أهم الأحداث الفنية خلال عام 2018، إلى جانب معايدات مجموعة من النجوم العرب من خلال برنامج «The Insider بالعربي».

«أوان»

بالنسبة إلى متابعي قنوات مؤسسة دبي للإعلام عبر الإنترنت، فقد تم الإعلان عن التغطية الرقمية على جميع المنصّات الرقمية، من خلال إطلاق خدمة «نحن نعلم ماذا شاهدت في 2018 على أوان»، كذلك خدمة شاهد البث الحي والمباشر لهذه الاحتفالات عبر موقع وتطبيق (أوان) وتطبيق تلفزيون دبي، وقناة سما دبي على الهواتف الذكية، إلى جانب التفاعل المباشر مع مواقع المؤسسة وحساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي.

