الامارات | وفاة آسيوي وإصابة 4 آخرين في حادث برأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة آسيوي وإصابة 4 آخرين في حادث برأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي شخص من جنسية دولة آسيوية وأصيب أربعة أخرين بإصابات متفاوتة، إثر وقوع حادث تدهور للمركبة التي كانوا يستقلونها في أحد الطرق الداخلية القريبة من المناطق الجبلية في رأس الخيمة.

وقال مصدر في شرطة رأس الخيمة، لـ ’’الامارات اليوم’’ إن غرفة العمليات تلقت بلاغا يوم الجمعة الماضي بوقوع حادث انحراف وتدهور لمركبة بداخلها خمسة أشخاص من الجنسية الآسيوية.

وأوضح "فور تلقي البلاغ تم على الفور إرسال دوريات المرور والإسعاف الوطني وسيارات الإنقاذ إلى الموقع، وتبين أن الركاب الخمسة كانوا في رحلة سهر لأحد الجبلية في رأس الخيمة، وعندما غادرا المكان انحرفت مركبتهم عن مسارها وتدهورت على الطريق.

وأضاف أن الحادث أسفر عن وفاة شخص وإصابة أربع ركاب بإصابات متفاوتة، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وإحالة ملف الحادث للجهات المختصة.

وأشار إلى أنه يجب على جميع السائقين الالتزام بالسرعات المحددة على الطرقات والانتباه وعدم الانشغال بغير الطريق لتفادي انحراف المركبات عن مسارها وتدهورها على الطريق.