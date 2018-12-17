الامارات | شرطة دبي تضبط المتورطين في مشاجرة انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تضبط المتورطين في مشاجرة انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت شرطة دبي القبض على عدد من الشباب تورطوا في مشاجرة بإحدى الأماكن العام، وسجلها أحد رواد المكان وبثها على شبكات التواصل الاجتماعي، فيما حذرت من عواقب نشر فيديوهات أو صور تنتهك خصوصية الآخرين دون إذن مسبق.

وقال مدير إدارة الإعلام الأمني في شرطة دبي العقيد فيصل عيسى القاسم إن شرطة دبي ألقت القبض على المتورطين في المشاجرة وهم مجموعة من المراهقين بعد خمس دقائق فقط من تلقي البلاغ ونقلوا إلى مركز الشرطة المختص.

وأضاف أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المراهقين المضبوطين، فتم استدعاء آبائهم وتسجيل تعهدات عليهم بعدم تكرار هذا التصرف، حرصاً على مستقبل هؤلاء الشباب، وحفاظاً على الأماكن العامة.

من جهة أخرى أكد القاسم أن تصوير مثل هذه الأحداث ونشرها على شبكات التواصل الاجتماعي غير قانوني، إذ يعد انتهاك لخصوصية الآخرين وإساءة للأماكن العامة التي تحظى بأكبر قدر من الرعاية والاهتمام وتتمتع بسمعة عالمية.

وقال إن وسائل الإعلام ذاتها غير مسموح لها بالتصوير إلا في حالة حصولها على رخصة من السلطات المعنية، لكن فيما عدا ذلك لا يحق لأي شخص التصوير حتى لو كان بهدف نبيل، لأن من حق الشخص المتضرر أو الذي تم تصويره مقاضاة المصور حتى لو كان المتضرر مجرماً أو مطلوباً.

إن مرسوم قانون 5 لسنة 2012. بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات كان جلياً ومفصلاً بحق هذا النوع من السلوكيات الإجرامية المرفوضة، خصوصاً في مواده رقم 20 و21 وتنص الأولى على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلا للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين ، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية ، أو وسيلة تقنية معلومات .

فيما تنص المادة 21 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائة وخمسين ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم شبكة معلوماتية ، أو نظام معلومات إلكتروني ، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات ، في الاعتداء على خصوصية شخص كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسون ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من استخدم نظام معلومات إلكتروني ، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات ، لإجراء أي تعديل أو معالجة على تسجيل أو صورة أو مشهد ، بقصد التشهير أو الإساءة إلى شخص آخر ، أو الاعتداء على خصوصيته أو انتهاكها .