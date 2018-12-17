الامارات | تغريم خليجي 20 ألف درهم لسبه سيدة بعد أن وشَى به شقيقه

شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم خليجي 20 ألف درهم لسبه سيدة بعد أن وشَى به شقيقه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حجزت محكمة استئناف أبوظبي، في جلستها المنعقدة اليوم، قضية استئناف خليجي متهم بسب امرأة من نفس الجنسية، ووصفها بألفاظ تحط من سمعتها وقدرها في المجتمع، للحكم في جلسة 24 ديسمبر الجاري، حيث كانت محكمة أول درجة قد عاقبته بغرامة قدرها 20 ألف درهم.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام شقيق المتهم بإبلاغ الشاكية بأن شقيقه سبها ووصفها بألفاظ تحط من سمعتها وتجعلها محل ازدراء من الآخرين، فقامت الشاكية بتقديم بلاغ في الشرطة وتم إحالته للنيابة والقضاء.

وخلال الجلسة ، أنكر المستأنف أمام هيئة المحكمة التهم المنسوبة إليه، مشيراً إلى وجود خلافات بينه وبين شقيقه دفعته لاتهامه بهذا الاتهام، وطالب بسماع شهادة شاهدتين نفي، وبعد استدعائهما تبين للمحكمة أنهما شقيقتان للمستأنف، فقررت المحكمة سماع شهادتهما على سبيل الاستئناس، حيث قررتا بأن شقيقهما لم يقم بسب الشاكية وأنهما كان حاضران للجلسة محل القضية فيما لم تكن الشاكية من ضمن الحضور.

فيما أشار دفاع المستأنف، إلى أن شاهد الإثبات الوحيد في القضية هو أيضاً شقيق المتهم، وبينهما خلافات، وأن الشاكية أكدت في أقوالها بأنها لم تسمع موكله يسبها وأن شقيقه هو من أبلغها بهذه الإساءة، لافتاً إلى أن الواقعة حدثت في منزل المستأنف الذي يعد أكثر الأماكن خصوصية للشخص، كما أن الشاكية لم تقدم أي دليل يثبت تلفظ المستأنف بهذا الحديث، سوى شهادة شقيقه التي يمكن أن تأخذ على سبيل الاستئناس خاصة وانه بينه وبين الشاكية علاقة عمل، كما أنه وبين المستأنف خلافات لذا تُعد شهادته محل شك.

وأكد في دفاعه أن موكله استأنف الحكم رغبة منه في الدفاع عن سمعته، مشيراً إلى أن مبلغ الغرامة لا يشكل أي مشكلة للمستأنف، وطالب ببراءة المتهم من التهم المنسوبة إليه.