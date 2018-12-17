الامارات | "الوزراء" يصدر قرارا بتعيين سعيد النظري مديرا عاما للمؤسسة الاتحادية للشباب

شكرا لقرائتكم خبر عن "الوزراء" يصدر قرارا بتعيين سعيد النظري مديرا عاما للمؤسسة الاتحادية للشباب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

أصدر مجلس الوزراء قرارا بتعيين سعيد محمد النظري مديرا عاما للمؤسسة الاتحادية للشباب.

ويأتي اختيار النظري من منطلق خبرته في مجال العمل الشبابي ومن خلال عمله مديرا تنفيذيا لمكتب الشباب في مكتب رئاسة مجلس الوزراء ورئيسا تنفيذيا للاستراتيجية في مركز الشباب العربي إضافة إلى عمله في المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي .

ولدى سعيد النظري خبرة واسعة في وضع الاستراتيجيات وإدارة المشاريع والمبادرات حيث عمل على العديد من المشاريع الوطنية لخدمة الشباب في مختلف القطاعات في الدولة ومنها تطوير الأجندة الوطنية للشباب والخلوة الوطنية للشباب ومراكز الشباب في مختلف إمارات الدولة ومشروع حلقات ومناظرات شبابية وغيرها من المشاريع.

وتخرج النظري من " برنامج الشيخ محمد بن زايد للمنح الدراسية " في جامعة نيويورك أبوظبي وهو برنامج رفيع المستوى لبناء قدرات الشباب في القيادة والسياسة والقانون وحصل على شهادة الماجستير في القيادة والريادة المؤسسية كما أنه حاصل على شهادة البكالوريوس في الموارد البشرية مع مرتبة الشرف من كليات التقنية العليا وأكمل الدراسات العليا في السياسة الخارجية والقيادة في جامعة نيويورك.