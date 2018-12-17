كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فندق في دبي يقدم حزمة ليلة رأس السنة مقابل 60 ألف درهم

يمكن لأولئك الذين يريدون أن يعيشوا أجواءً فاخرة في رأس السنة الجديدة القيام بذلك منتجع وسبا نيكي بيتش بدبي مقابل مبلغ 16300 دولار (60،000 درهم إماراتي).

تشمل الباقة باستثناء الضرائب ليلة إقامة واحدة في فيلا مكونة من 3 غرف نوم في 31 ديسمبر ومشروبات غير محدودة وعشاء لستة أشخاص في مطعم Key West في الفندق.

وتشمل الباقة أيضاً سرير VIP مجاني في Nikki Beach Club، بالإضافة إلى وجبة الإفطار في مقهى Nikki وخصم بنسبة 20% على علاجات سبا Nikki المختارة.

وتتميز الفيلا التي تطل على الخليج العربي بمدخل خاص ومسبح خاص كبير وطاهي خاص، بحسب صحيفة أريبيان بيزنس.

يمكن لأولئك الذين يبحثون عن صفقة أرخص حجز باقة فيلا مقابل 20.000 درهم باستثناء الضرائب والاستمتاع بليلة واحدة في فيلا من غرفة نوم واحدة على الشاطئ. وتشمل وجبة عشاء لشخصين في Key West، مع جميع المشروبات، بالإضافة إلى سرير VIP مجاني في Nikki Beach Club ووجبة إفطار يومية في Café Nikki وخصم 20% على علاجات سبا مختارة .

في عام 2016، احتلت دبي المرتبة الأولى في المدينة الأكثر غلاءً في العالم للاحتفال بالعام الجديد، وفقاً لتقرير صادر عن شركة ترافلكس العالمية لتبادل العملات، بمتوسط ​​تكلفة للشخص الواحد للاحتفال بمجموع 600 دولار (2200 درهم).