كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف يخطط سكان الإمارات لرحلات السفر عبر الإنترنت؟

يخطط حوالي 80% من المقيمين في الإمارات للعطلات حول التقاط الصور لمشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي، مع اعتبار 75% من المستخدمين أن الصور مهمة مثل رحلة السفر نفسها، وفقًا لتقرير صادر عن شركة آر إس إيه للتأمين تحت عنوان: Travel Habits 2.0: Travelling in the Age of Social Media.

تبحث الدراسة بالتعاون مع YouGov مواقف 500 من سكان الإمارات لتقييم تأثير وسائل الإعلام الاجتماعية على قراراتهم المتعلقة بالسفر.

ووجدت الدراسة أن خطط السفر لدى 35% من المستجيبين مستوحاة من الصور التي نشرها مؤثرو السفر على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يخطط العديد منهم لقضاء عطلاتهم عن طريق وضع علامات على معالم جذابة على Instagram.

علاوة على ذلك، أظهرت البيانات أن واحدًا من بين كل أربعة أشخاص في دولة الإمارات سيتخذ خطوة إضافية للحصول على الصورة المثالية أثناء العطلة، مثل الاستيقاظ قبل شروق الشمس للحصول على إضاءة جيدة، والرحلات إلى المواقع التي يصعب الوصول إليها لالتقاط منظر طبيعي أو تحمل ظروف صعبة للحصول على أفضل لقطة، بحسب أريبيان بيزنس.

وكشف التقرير أيضاً أن حوالي ثلث سكان الإمارات سيجرون تعديلات على صورهم قبل مشاركتها على الإنترنت، ويقومون بتجميل وتطبيق تقنيات تحرير متقدمة.

وفي حين أن ما يقرب من نصف المسافرين (46%) ينشرون صور سفرهم على وسائل التواصل الاجتماعي للعامة، فإن نسبة أعلى (53%) يشاركون هذه الصور بشكل خاص مع الأصدقاء والعائلة.

ومع ذلك ، قال 60% من المسافرين إن تجربة سفرهم غير مكتملة إذا لم ينشروا الصور عبر الإنترنت، بينما أعرب 80٪ منهم عن أنهم سيتعرضون للدمار إذا خسروا جميع صورهم.