الامارات | شرطة أبوظبي تنقذ شاباً من أصحاب الهمم علقت درّاجته بالرمال

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تنقذ شاباً من أصحاب الهمم علقت درّاجته بالرمال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فور تلقي البلاغ سارعت الدوريات المرورية بعمليات البحث. من المصدر

أنقذت شرطة أبوظبي شاباً مواطناً من أصحاب الهمم، يبلغ من العمر 25 عاماً، عالقاً بدراجته النارية في الرمال بمنطقة الضبعية في أبوظبي، وقدمت الرعاية اللازمة له.

وأوضح مدير قطاع العمليات المركزية اللواء علي الظاهري، أنه فور تلقي البلاغ سارعت الدوريات المرورية وطيران شرطة أبوظبي بعمليات البحث والإنقاذ، وقامت بتعقب أثر الدراجة على الرمال وتكللت المهمة بالنجاح في العثور على الشاب المواطن عالقاً بدراجته في الرمال.

ولفت إلى أن الفرق الشرطية أعطت أولوية قصوى للمهمة الإنسانية نسبة لما تتميز به من طبيعة خاصة، حيث إن الشخص المفقود هو من أصحاب الهمم، ما يتطلب سرعة العثور عليه وتقديم الرعاية له. وحذر من ترك أصحاب الهمم يقودون دراجات نارية في الأماكن البرية دون مرافقتهم.