الامارات | صوتـك الموسيـق

شكرا لقرائتكم خبر عن صوتـك الموسيـق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صوتـك الموسيـق بالهاتـف لفـانـي او صويت الراعبي في الموسميـه ياثليـل العيـن لــي صـوتـك سبـانـي ياعـويـد الـمـوز فــي بـكـس غنـيـه يا خفيـف الـروح يـا سيـد الغوانـي بـيـن كــل الـخــود فـايــز بالـمـزيـه السجايـا وخاطـر لــك مرحبـانـي والحلا في الطبـع والنفـس الزكيـه طيفـك الشفـاف فـي نومـي ظوانـي مــا يفارجـنـي صـبـاح اولا مسـيـه كامل الاوصاف في فكري وذهاني انتظـر شوفـك كمـا عـيـد الضحـيـه طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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