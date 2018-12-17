الامارات | سيف بن زايد يُثني على كتاب «علّمني زايد»

شكرا لقرائتكم خبر عن سيف بن زايد يُثني على كتاب «علّمني زايد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيف بن زايد أثناء تسلّم الكتاب من سامي الريامي بحضور أحمد الحمادي. الإمارات اليوم

أثنى الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على كتاب «علّمني زايد»، الذي أصدرته «الإمارات اليوم»، تزامناً مع «عام زايد».

وتسلّم سموّه نسخة من الكتاب، أمس، من رئيس تحرير «الإمارات اليوم»، سامي الريامي، بحضور المدير التنفيذي لقطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام، أحمد الحمادي، والزميل يوسف أحمد.

ويتناول كتاب «علّمني زايد» - الذي صدر برعاية «اتصالات» - قصصاً من حياة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تزرع في الأطفال القيم والمبادئ، التي كان يحرص عليها الوالد المؤسِّس، خصوصاً العطاء والتسامح.

وأصدرت «الإمارات اليوم» الكتاب باللغتين العربية والإنجليزية، ليصل إلى أكبر عدد من الأطفال المواطنين والمقيمين في مختلف أنحاء الدولة.

وجرى توزيع كتاب «علّمني زايد» على طلاب المدارس في إمارات الدولة، بالتزامن مع مئوية الوالد المؤسِّس، واحتفالات الدولة باليوم الوطني الـ47 مطلع الشهر الجاري.