الامارات | «ملتقى نهج زايد».. رحلة في القيم والأعراف الإماراتية

شكرا لقرائتكم خبر عن «ملتقى نهج زايد».. رحلة في القيم والأعراف الإماراتية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - البرنامج تضمّن في يومه الأول آداب السلام والحديث وقواعد وسلوكيات صلة الرحم وترابط المجتمع. من المصدر

أطلق معهد الشارقة للتراث، أمس، فعالية بعنوان «ملتقى نهج زايد»، بالتعاون مع مجلس الشارقة للتعليم، في مركز فعاليات التراث «البيت الغربي»، تستمر حتى يوم الخميس المقبل، وتستهدف الطلبة من الفئة العمرية 10 - 15 سنة.

وقال رئيس المعهد، الدكتور عبدالعزيز المسلم: «يتطرّق الملتقى في كل يوم من أيامه الخمسة إلى البيئات الإماراتية، لنقل الطلبة في رحلة شيقة من البيئة الزراعية إلى الجبلية فالبحرية والبرية، وكل بقعة من هذه الأرض الطيبة».

وتابع المسلم: «يهدف البرنامج إلى الإسهام في اكتساب فن التعامل مع الآخرين، استناداً إلى قيم وأعراف إماراتية متوارثة من الآباء والأجداد، وتعلم قواعد وسلوكيات المجالس، التي تشمل كيفية استقبال الضيف والترحيب به، وتعلم آداب السلام والحديث، إضافة إلى تشجيع صلة الرحم وترابط المجتمع».

وتضمّن البرنامج في يومه الأول، تعلم قواعد وسلوكيات آداب صب القهوة، وآداب السلام والحديث، وقواعد وسلوكيات صلة الرحم وترابط المجتمع، إضافة إلى عروض فن شعبي نفذه مجلس الشارقة للتعليم. وسيشهد اليوم الثاني أنشطة وبرامج وفعاليات عن البيئة الجبلية.