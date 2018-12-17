الامارات | اقوال زايد

شكرا لقرائتكم خبر عن اقوال زايد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - «الدفاع عن الاتحاد فرض مقدس على كل مواطن، وأداء الخدمة العسكرية شرف.. علينا أن نكافح ونحرص على دفع مسيرة العمل في هذا الوطن». الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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