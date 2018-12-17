الامارات | السجن 15 عاماً لعامل طعن زميله حتى الموت

شكرا لقرائتكم خبر عن السجن 15 عاماً لعامل طعن زميله حتى الموت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أيدت محكمة الاستئناف في دبي حكماً أصدرته محكمة الجنايات بسجن عامل آسيوي 15 عاماً ثم الإبعاد، بعد إدانته بقتل زميله طعناً بسكين في صدره لأسباب مجهولة، كما هاجم آخر بالسكين ذاته، محدثاً به إصابة بليغة.

وذكر المجني عليه المصاب، في تحقيقات النيابة العامة، أنه كان في غرفته التي يقطنها مع القتيل، وسمع صوت شجار، فاندفع إلى الخارج، وشاهد المتهم يتقاتل مع شخص آخر، فحاول التفريق بينهما، إلا أن المتهم طعنه في ذراعه، ورغم محاولات إبعاده عن ذلك الشخص، إلا أنه واصل طعنه بالسكين في صدره حتى قتله، لافتاً إلى أن المتهم كان تحت تأثير المشروبات الكحولية.

وأضاف أن المجني عليه لم يكن تحت تأثير المشروبات الكحولية، لأنه لا يتعاطاها، فيما كان المتهم غاضباً، وكان يتعمد قتله باستخدام السكين، وواصل طعنه في صدره.

وبحسب شاهد عيان آخر، فإن عمالاً آخرين يقيمون في السكن العمالي نفسه اندفعوا إلى مكان المشاجرة، وحاولوا منع الجاني ونزع السكين من يده لكنه كان ثائراً وواصل طعن زميله في ذراع الأخير قبل أن يسقط السكين من يده، ويتصل زملاؤه بالشرطة والإسعاف لإنقاذ المجني عليه.

وأفادت التحقيقات بأن دورية الإسعاف نقلت المجني عليه إلى المستشفى قبل أن يلقى حتفه، لكنه لم يكن واعياً وتوفي لاحقاً.

ولم تشر التحقيقات إلى أسباب الخلاف الذي أدى إلى الشجار القاتل بين العاملين، وأنكر المتهم تعمده قتل زميله لكنه لم يتطرق لأي أسباب كذلك، وطعن ضد الحكم الأول الذي صدر بحقه من محكمة الجنايات، لكن أيدت الاستئناف الحكم بسجنه 15 عاماً.