شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يهنئ مملكة البحرين بعيدها الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مملكة البحرين باليوم الوطني، حيث قال سموه في تغريدة نشرها عبر حسابه في موقع "تويتر": تهانينا لمملكة البحرين وأخي الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة اليوم الوطني .. أفراحكم الوطنية أفراحنا ... وأبناء البحرين إخواننا ... ومملكة البحرين هي قلب خليجنا النابض بالحياة.. حفظ الله البحرين وأدام عزها وفرحها". طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

شكرا لقرائتكم خبر عن الامارات | محمد بن راشد يهنئ مملكة البحرين بعيدها الوطني على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الامارات اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الامارات اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .