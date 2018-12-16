الرئيس العراقي يتخلى عن جنسيته الثانية

دبي - بواسطة محمد فارس تخلى الرئيس العراقي برهم صالح، الأحد، عن الجنسية الثانية التي يحملها، التزاما بالدستور العراقي الذي يمنع ازدواجية الجنسية لمن يتقلد منصبا سياديا أو أمنيا رفيعا في البلاد.

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة العراقية، لقمان الفيلي، أن الرئيس صالح "تخلى بصورة قانونية عن جنسيته البريطانية التزاما منه بما جاء في الدستور العراقي"، وفق ما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" في بغداد.

وتنص المادة الثامنة عشرة من الدستور العراقي على أنه "يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصبا سياديا أو أمنيا رفيعا التخلي عن أية جنسية أخرى مكتسبة، وينظم ذلك بقانون". © Getty انتخب البرلمان صالح رئيسا للعراق مطلع أكتوبر الماضي.

وانتخب مجلس النواب العراقي، صالح، رئيسا للبلاد في 2 أكتوبر الماضي، بعد جولتين من الانتخاب تحت قبة البرلمان، بعد منافسة مع فؤاد حسن، من الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وكان صالح مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني للرئاسة العراقية، وقد شغل منصب رئيس حكومة إقليم كردستان مرتين، وهو من مواليد السليمانية عام 1960.