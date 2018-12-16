مرسوم رئاسي إماراتي بإعادة تشكيل "المصرف المركزي"

دبي - بواسطة محمد فارس أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، مرسوما اتحاديا بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. © Other-social media مصرف الإمارات المركزي - أرشيفية وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، الأحد، إن المرسوم قرر إعادة تعيين محافظ البنك مبارك راشد خميس المنصوري للأعوام الأربعة المقبلة. ووفقا للمرسوم، يعاد تشكيل مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، من الأعضاء التالية أسماؤهم، وذلك لمدة 4 سنوات وهم: حارب مسعود حمد الدرمكي، رئيسا لمجلس الإدارة، وعبد الرحمن صالح آل صالح نائبا للرئيس، ومبارك راشد خميس المنصوري محافظ المصرف المركزي عضوا، ويونس حاجي الخوري عضوا، وخالد محمد سالم بالعمى عضوا، وخالد أحمد حميد الطاير عضواً، وعلي محمد بخيت المداوي الرميثي عضوا.

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