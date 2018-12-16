الامارات | إنقاذ شاب من "أصحاب الهمم" علقت دراجته بالرمال

شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ شاب من "أصحاب الهمم" علقت دراجته بالرمال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انقذت شرطة أبوظبي شاباً مواطناً من أصحاب الهمم يبلغ من العمر 25 عاماً عالقاً بدراجته النارية في الرمال بمنطقة الضبعية في أبوظبي، وقدمت الرعاية اللازمة له.

وأوضح اللواء علي خلفان الظاهري مدير قطاع العمليات المركزية ،أنه وفور تلقي البلاغ سارعت الدوريات المرورية وطيران شرطة أبوظبي بعمليات البحث والإنقاذ وقامت بتعقب أثر الدراجة على الرمال وتكللت المهمة بالنجاح في العثور على الشاب المواطن عالقا بدراجته في الرمال بالمنطقة المذكورة.

ولفت إلى أن الفرق الشرطية أعطت أولوية قصوى للمهمة الإنسانية نسبة لما تتميز به من طبيعة خاصة حيث أن الشخص المفقود هو من اصحاب الهمم مما يتطلب سرعة العثور عليه وتقديم الرعاية له.

وحذر الظاهري من ترك اصحاب الهمم يقودون دراجات نارية في الاماكن البرية دون مرافقتهم مشدداً على ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمحبي قيادة الدراجات النارية في حالة الخروج المناطق البرية.

ونصح مرتادي البر عموماً بأهمية الاحتفاظ بأرقام هواتف الطوارئ لمراكزالقيادة والتحكم في إمارة أبوظبي وسرعة الإبلاغ عن الحوادث في حالة تعرضهم لأي ظرف طارئ لافتاً إلى ان تقديم البلاغ في وقت مبكر يساعد الجهات الشرطية المختصة في الوصول إلى مواقع البلاغات بوقت مناسب لتقديم ارقى الخدمات والدعم والرعاية لهم.

ومن جانبه قدم المواطن مستخدم الدراجة النارية بالشكر إلى القيادة العامة لشرطة أبوظبي على اهتمامها بسرعة تنفيذ عملية الإنقاذ وتقديم الرعاية والدعم له لافتاً إلى أنه انتابه شعور بالسعادة والرضا حينما شاهد الشرطة وصلت سريعا لإنقاذه .