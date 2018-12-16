الامارات | "الأرصاد": رياح نشطة واضطراب الموج في الخليج العربي

شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": رياح نشطة واضطراب الموج في الخليج العربي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذر المركز الوطني للأرصاد من اضطراب البحر في الخليج العربي وارتفاع الموج إلى 7 أقدام بسبب الرياح النشطة التي قد تصل سرعتها إلى 45 كم/ساعة والمصاحبة لتكون السحب الركامية.
وأضاف المركز - في بيان له اليوم - أن هذه الحالة ستستمر حتى الساعة 7 من مساء اليوم.
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