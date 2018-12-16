الامارات | يــا نسـيـم هــب جـدواكـم

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يــا نسـيـم هــب جـدواكـم أسهر أعيونـي ابطاريكـم مـا سخيـت آنـا ابفرقـاكـم فرحـتـي سـاعـة ألاقيـكـم تبتـهـج نفـسـي ابرؤيـاكـم مـن مـزايـا تتلـقـي فيـكـم مثـل مـا تهـوون نهـواكـم يـعــل تتـحـقـق مـنـاويـكـم يـا عجيـد اريــوم نـدراكـم يعل رب العـرش يحميكـم طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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