الامارات | أقوال المؤسس

شكرا لقرائتكم خبر عن أقوال المؤسس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - «نستخدم الثروة النفطية لخدمة الإنسان، وبناء المدارس والجامعات والمستشفيات، والطرق والتشجير وإقامة المزارع والمصانع». الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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