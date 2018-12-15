كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| تعرف على تاريخ الطائرة بوينغ 777 مع طيران الإمارات احتفلت شركة طيران الإمارات بتسلمها آخر طائرة من طراز بوينغ 777-300ER كبيرة الحجم، والتي تعد الطائرة البوينغ 777 رقم 190 التي تتسلمها الشركة و146 من طراز 777-300ER. تعرف على تاريخ هذه الطائرة كبيرة الحجم في أسطول الناقلة الجوية الإماراتية، بحسب موقع سي إن إن:

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