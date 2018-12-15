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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 15 ديسمبر 2018

بالصور| نسخة خاصة من بي إم دبليو إم 5 في أبوظبي

عرضت صالة أبوظبي موتورز نموذجاً خاصاً من سيارة بي إم دبليو إم 5 بلون أصفر فاقع يخرج عن الأنماط التقليدية.

وتميزت سيارة بي ام دبليو M5 الجديدة بشبك أمامي أسود اللون وصادم أمامي عريض يحتوي على فتحات تهوية كبيرة، وزودت السيارة بغطاء محرك يحتوي على خطوط حادة ليوفر أكبر قدر من الديناميكية الهوائية.

ولم تنس بي ام دبليو تزويد الجيل الجديد من M5 بسقف مصنوع من الكاربون فايبر، وحصلت M5 F90 على مرايا جانبية بتصميم مميز وزودت بإطارات رياضية تليق بأدائها الرياضي قياسية بحجم 19 إنش واختيارية بقياس 20 إنش.

وتم تزويد السيارة بمحرك V8 سعة 4.4 لتر مع شاحن توربيني يولد قوة 625 حصان و 750 نيوتن.متر من عزم الدوران، يتصل بصندوق تروس (جير) أوتوماتيكي من 8 سرعات.

السيارة قادرة على التسارع من 0 إلى 62 كم/ساعة في 3.3 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى 305 كم/ساعة، بحسب موقع bmwblog.