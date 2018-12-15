كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن نظرة على مشروع لامبورغيني ريزدنس في دبي

كشفت Oriental Pearls، وهي شركة تطوير عقاري صينية تعمل في الإمارات عن مشروع “تونينو لامبورغيني ريزدنس دبي”.

وقالت الشركة في بيان إن المشروع الذي تبلغ كلفته 4.6 مليون قدم مربع سيضيف ما يقرب من 8000 شقة فاخرة للتملك الحر في ميدان، دون أن يذكر متى سيتم الانتهاء من المشروع.

ويأتي الإعلان بعد أن أعلنت شركة أورينتال بيرلز عن عقد بقيمة عدة ملايين من الدولارات في وقت سابق من هذا العام مع شركة تونينو لامبورغيني، وهي شركة إيطالية معروفة بتصميم مشاريع الضيافة الفخمة.

وأضاف البيان أن الاتفاقية مع أورينتال بيرلز ستشهد قيام المطور بتطبيق العلامة التجارية والقيم الخاصة بشركة تونينو لامبورغيني عبر مشاريعها العقارية في دبي، بحسب صحيفة أريبيان بيزنس.

وقال ما غوه لونغ، الرئيس التنفيذي لشركة أورينتال بيلز: “يسرنا أن نعلن أننا اقتربنا من تحقيق رؤيتنا في توفير المنازل الراقية والمخصصة للمستهلك الحديث.

وأضاف “إن شراكتنا مع Tonino Lamborghini متجذرة في رغبتنا بتوفير مساحات معيشة متميزة للمشترين المميزين في دولة الإمارات. ونرى الطلب على المنازل الفاخرة والمصممة بشكل جيد في دبي – ونحن فخورون بالإعلان عن ذلك مع Tonino Lamborghini Residences Dubai سنكون قادرين على إضافة قائمة من الشقق الفاخرة إلى السوق “.