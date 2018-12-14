الامارات | رئيس الدولة يعزي الرئيس السوداني في ضحايا تحطم طائرة بولاية القضارف

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة يعزي الرئيس السوداني في ضحايا تحطم طائرة بولاية القضارف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة برقية تعزية إلى فخامة الرئيس المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة، في ضحايا تحطم طائرة بولاية القضارف، والذي أسفر عن وفاة م. ميرغني صالح والي ولاية القضارف، وعدد من مرافقيه، وإصابة آخرين. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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