فيديو| أحدث الأفلام في سينما الإمارات هذا الأسبوع
تقدم دور السينما في الإمارات كعادتها كل أسبوع مجموعة من أحدث وأفضل الأفلام التي حققت نجاحاً كبيراً على شباك التذاكر في جميع أنحاء العالم.
وفيما يلي مجموعة من الأفلام المعروضة بدور السينما الإماراتية هذا الأسبوع، بحسب صحيفة خليج تايمز:
AQUAMAN
يُدرك (آرثر كاري) أنه وريث مملكة (أتلانتيس) تحت الماء، وعليه أن يرنو إلى قيادة شعبه ليصبح بطلهم الأول، ومن ثَم بطل العالم.
Spider-Man: Into the Spider-Verse
يتناول الفيلم حياة المراهق (مايلز مورالز) داخل مدينة (بروكلين)، مستعرضًا الإمكانيات والقدرات اللامحدودة في عالم الرجل العنكبوت، حيث يمكن لأكثر من شخص أن يرتدي قناعًا ويفعل ما يحلو له، سواء على جانب الخير أو جانب الشر.
CHRISTMAS BREAK-IN
ايزي طفلة نشيطة تبلغ من العمر 9 سنوات. ومن دون جدوى، لا يستطيع والدا “إيزي” اصطحابها في الوقت المحدد في آخر يوم دراسي قبل عطلة عيد الميلاد، وتعقد عاصفة ثلجية المسألة، قبل أن يتم اختطاف حارس المدرسة من قبل متسللين، والأمر متروك لـ Izzy لإنقاذ الموقف.
MORTAL ENGINES
عقب سنوات من حرب الستين دقيقة، تكافح المدن الناجية لأن تبقى وتظل على الأرض التي أمست مقفرة قاحلة، وذلك من خلال استخدامها – المدن الناجية – عجلات عملاقة للتحرك ومهاجمة مدن أصغر سعيًا لتجديد مواردها.
GREEN BOOK
أصبح الحارس الإيطالي-الأمريكي من الطبقة العاملة سائقًا لعازف بيانو أمريكي أفريقي-أمريكي في جولة حول الأماكن في جنوب أمريكا في الستينات.
WHITNEY
الفيلم الثاني الذي يتناول حياة المغنية ويتني هيوستن، يعطي الأولوية في سرده لمرحلة سقوط المغنية، وفي الوقت نفسه تراه يستبعد تناول موهبتها وملكاتها.
BEN IS BACK
يتتبع الفيلم بن الفتى المضطرب الجذاب الذي يعود لعائلته في ليلة الكريسماس، وترحب به أمه هولي وتسعد لعودته من جديد، لكن سرعان ما تدرك أنه لا يزال يسير في طريق اﻷذى، وخلال تلك اﻷربع وعشرين ساعة التي قد تغير حياة العائلة للأبد، على هولي أن تفعل كل ما بحوزتها لكي تحمي العائلة من الانهيار.
BERNIE THE DOLPHIN
يجب أن يكون لدى الأطفال خطة لإيقاف الأشرار، وحماية الحياة البحرية، والأهم من ذلك إنقاذ أفضل صديق لهم بيرني.
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