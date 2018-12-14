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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 14 ديسمبر 2018

فيديو| أحدث الأفلام في سينما الإمارات هذا الأسبوع

تقدم دور السينما في الإمارات كعادتها كل أسبوع مجموعة من أحدث وأفضل الأفلام التي حققت نجاحاً كبيراً على شباك التذاكر في جميع أنحاء العالم.

وفيما يلي مجموعة من الأفلام المعروضة بدور السينما الإماراتية هذا الأسبوع، بحسب صحيفة خليج تايمز:

AQUAMAN

يُدرك (آرثر كاري) أنه وريث مملكة (أتلانتيس) تحت الماء، وعليه أن يرنو إلى قيادة شعبه ليصبح بطلهم الأول، ومن ثَم بطل العالم.

Spider-Man: Into the Spider-Verse

يتناول الفيلم حياة المراهق (مايلز مورالز) داخل مدينة (بروكلين)، مستعرضًا الإمكانيات والقدرات اللامحدودة في عالم الرجل العنكبوت، حيث يمكن لأكثر من شخص أن يرتدي قناعًا ويفعل ما يحلو له، سواء على جانب الخير أو جانب الشر.

CHRISTMAS BREAK-IN

ايزي طفلة نشيطة تبلغ من العمر 9 سنوات. ومن دون جدوى، لا يستطيع والدا “إيزي” اصطحابها في الوقت المحدد في آخر يوم دراسي قبل عطلة عيد الميلاد، وتعقد عاصفة ثلجية المسألة، قبل أن يتم اختطاف حارس المدرسة من قبل متسللين، والأمر متروك لـ Izzy لإنقاذ الموقف.

MORTAL ENGINES

عقب سنوات من حرب الستين دقيقة، تكافح المدن الناجية لأن تبقى وتظل على الأرض التي أمست مقفرة قاحلة، وذلك من خلال استخدامها – المدن الناجية – عجلات عملاقة للتحرك ومهاجمة مدن أصغر سعيًا لتجديد مواردها.

GREEN BOOK

أصبح الحارس الإيطالي-الأمريكي من الطبقة العاملة سائقًا لعازف بيانو أمريكي أفريقي-أمريكي في جولة حول الأماكن في جنوب أمريكا في الستينات.

WHITNEY

الفيلم الثاني الذي يتناول حياة المغنية ويتني هيوستن، يعطي الأولوية في سرده لمرحلة سقوط المغنية، وفي الوقت نفسه تراه يستبعد تناول موهبتها وملكاتها.

BEN IS BACK

يتتبع الفيلم بن الفتى المضطرب الجذاب الذي يعود لعائلته في ليلة الكريسماس، وترحب به أمه هولي وتسعد لعودته من جديد، لكن سرعان ما تدرك أنه لا يزال يسير في طريق اﻷذى، وخلال تلك اﻷربع وعشرين ساعة التي قد تغير حياة العائلة للأبد، على هولي أن تفعل كل ما بحوزتها لكي تحمي العائلة من الانهيار.

BERNIE THE DOLPHIN

يجب أن يكون لدى الأطفال خطة لإيقاف الأشرار، وحماية الحياة البحرية، والأهم من ذلك إنقاذ أفضل صديق لهم بيرني.