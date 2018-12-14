كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن ما هي أكثر المواضيع بحثاً على غوغل في الإمارات خلال 2018؟

كشفت Google عن أكثر طلبات البحث شيوعًا في الإمارات والمملكة العربية السعودية ومصر خلال عام 2018.

وفي الإمارات، كان مؤشر جوازات السفر بحثًا شائعًا حيث ارتفع تصنيف البلاد لتصبح صاحبة أقوى جواز سفر في العالم.

كما ظهرت هيئة الضرائب الاتحادية بشكل بارز في العام الذي طبقت فيه الإمارات ضريبة القيمة المضافة، ثم طبقت خطة تسمح للسياح بالمطالبة بإعادة ضريبة القيمة المضافة على المشتريات.

وقالت غوغل إن القوائم تحتوي على بعض الأشياء المشتركة، خاصة بين مصر والمملكة العربية السعودية حيث تهيمن الأغاني الأكثر تقليدية على قائمة أفضل الأغاني. كما كانت كرة القدم موضوعًا مشتركًا بين المملكة العربية السعودية ومصر، اللتان شاركتا في كأس العالم هذا العام.

وفيما يلي أكثر المواضيع بحثاً في الإمارات، بحسب صحيفة أريبيان بيزنس:

1. كأس ​​العالم

2. الدوري الهندي الممتاز 2018

3. سريديفي كابور

4. بريانكا شوبرا

5. مؤشر جواز السفر

6. فورنيت

7. سعر بيتكوين

8. مصلحة الضرائب الاتحادية

9. سعر العملة الهندي

10. إطار دبي