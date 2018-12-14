كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن هل تحتاج صناعة السينما في الإمارات مزيداً من المستثمرين؟

قالت مخرجة تعمل في دبي إن تكاليف الإنتاج المرتفعة والعدد المحدود من المستثمرين الراغبين في دعم صانعي الأفلام المستقلين محلياً من بين العوامل التي تقف في طريق نمو صناعة السينما الإماراتية.

وقالت شازيا علي خان لصحيفة أريبيان بزنس خلال مقابلة قبل صدور فيلمها “Pinky Memsaab”: صناعة الأفلام في الإمارات لا تزال في بداياتها.

الفيلم الذي تم تصويره وإطلاقه في دبي، والذي تم نشره في باكستان الأسبوع الماضي، يدور حول قصة خادمة تصل إلى الإمارات من باكستان للعمل من أجل مجتمع اجتماعي جميل.

وأضافت: “لن أكذب عليك – لقد كان الأمر صعباً، فالمستثمرين لم يكونوا مستعدين للاستثمار في هذا الفيلم لأننا لا نملك أسماء كبيرة معنا، وليس لدينا نجوم كبار، وليس لدينا مصور سينمائي معروف، ولا أحد يعرفنا، في الواقع كان معظم الأشخاص ينظرون إليّ قائلين: “من أنت ومن أين أتيت؟”.

خان، التي عاشت سابقاً في صناعة الأفلام ودرستها في لندن، مولت مشروعها بمساعدة زوجها وبعض مستثمري القطاع الخاص وأضافت: “كان السيناريو قويا، لذلك قمنا بجذب الاستثمارات الخاصة”.

وقالت خان إن الوعي بأفلام الإمارات كفرصة استثمارية لا يزال منخفضًا. ومع ذلك، فهي تأمل في أن يلفت فيلمها الانتباه إلى إمكانات السوق الجديدة “أعتقد أن هناك الكثير من المال هنا لكن الناس يخافون من الاستثمار”.

وتم تصوير ما يقرب من 80 في المائة من الفيلم في دبي، وعلى عكس العديد من المنتجات الأخرى التي تتميز بخلفية المدينة، قالت خان إن إنتاجها لا يستخدم فقط الشركات التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، بل يميز أيضاً بين المعالم البارزة و الأجزاء الأكثر تاريخية والأصيلة في الإمارة، بما في ذلك ديرة وبر دبي و السطوة.