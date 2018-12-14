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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 14 ديسمبر 2018

بالصور| نظرة على أول متجر عائم في دبي

افتتح مؤخراً في دبي أول متجر عائم من العلامة التجارية كارفور، يقوم بتزود أصحاب اليخوت والقوارب بالسلع التي يحتاجون إليها في الماء.

الصورة التالية التي نشرتها صحيفة ذا ناشيونال يسلط الضوء على هذا المتجر.