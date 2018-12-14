الامارات | احتفالية لمجلة «999» بـ «زايد.. التسامح والسلام»

شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالية لمجلة «999» بـ «زايد.. التسامح والسلام» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خلال تكريم الشريك الاستراتيجي للاحتفالية. من المصدر

أقامت مجلة «999» مجلة الثقافة الاجتماعية والأمنية التي تصدر عن وزارة الداخلية، احتفالية بفندق قصر الإمارات بأبوظبي بعنوان «زايد.. التسامح والسلام»، وذلك تحت رعاية وحضور مفتش عام وزارة الداخلية، اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي.

وأفاد الريسي بأن احتفالية «زايد.. التسامح والسلام» تأتي في إطار الاحتفالات باليوم الوطني الـ47 للدولة، وتعد فرصة لبث روح المبادرة والاعتزاز في الأجيال الجديدة، وتذكيرها بروح الاتحاد المتمثلة في المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ـ طيب الله ثراه ـ وهو الأمر الذي يسهم في تعزيز الفخر والتقدير والاعتزاز بالإنجازات التي تحققت، خصوصاً عندما نذكرهم ببدايات دولة الاتحاد.

وأكد أن النهضة الحضارية الشاملة في الإمارات هي أنموذج يحتذى به، تحقق في ظل رؤية القيادة التي تنبثق من رؤية المغفور له مؤسس الاتحاد وباني النهضة، لافتاً إلى أن مجتمع الإمارات يعد أحد أكثر المجتمعات والدول أمناً وسعادة على مستوى العالم، مؤكداً أن الأمن ركيزة تطور أي مجتمع، وعلى سلم أولويات القيادة وتكاملها مع الأجندة الوطنية للحكومة، فالأمن يعزز أركان الدول، وسلامة وأمن المجتمع من أهم أولوياتنا، وثقة المجتمع دعامتنا ورصيدنا الوافر الذي نتطلع دائماً إلى زيادته وتحقيق المزيد من الرضا.

وقال رئيس لجنة تطوير مجلة «999»، خليل داوود بدران، إن اختيار عنوان الاحتفالية يهدف لتعزيز قيم التسامح والسلام التي آمن وعمل بها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في الإمارات وعلى المستويات العربية والإسلامية والعالمية، وهي القيم التي لاتزال الإمارات تحافظ عليها وتعمل بها تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حتى غدت الدولة واحة للتسامح والأمن والأمان والسلام للمواطنين والمقيمين العرب والأجانب فيها من مختلف الجنسيات والأديان والثقافات.

وأفاد عضو لجنة تطوير المجلة ورئيس تحريرها، العقيد عوض صالح سعيد، بأن مجلة «999» تحرص على المشاركة في الفعاليات الرسمية والشرطية والشعبية باليوم الوطني، لافتاً إلى أن احتفالية «زايد.. التسامح والسلام» تهدف إلى تعزيز قيم التسامح والسلام في المجتمع، وذلك ضمن رؤية وشعار المجلة «مفهوم جديد لعلاقة الشرطة بالمجتمع».

وقام الريسي وبدران وسعيد بتكريم الشريك الاستراتيجي للاحتفالية مدير عام مجموعة «دماسكو»، مهند فايز المصري، وعدد من ممثلي الشركات الراعية للاحتفالية، وعدد من المشاركين فيها.