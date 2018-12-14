الامارات | شرطة الشارقة تنظم حملة للتبرع بالدم

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تنظم حملة للتبرع بالدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الحملة شهدت إقبالاً كبيراً من الموظفين والعملاء. من المصدر

نظمت القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلة في إدارة ترخيص الآليات والسائقين، حملة للتبرع بالدم في مقر مركز خدمات المرور والترخيص، بالتعاون مع بنك الدم في الشارقة، بحضور نائب مدير عام العمليات المركزية بشرطة الشارقة، العقيد الدكتور على بالزود، والعاملين في مركز خدمات المرور والترخيص، في مبادرة تنم عن روح العطاء، والمسؤولية الإنسانية تجاه المجتمع، وتقديم الدعم اللازم للمحتاجين لنقل الدم، وتعزيز أهمية العمل التطوعي، والدور الذي يلعبه في إنقاذ حياة الآخرين، وعكس القيم والرسالة المرجوة من تنظيم تلك المبادرات.

وأكد بالزود، أهمية التبرع بالدم كعمل وطني وإنساني ومجتمعي، يحقق أهدافاً إنسانية نبيلة في إنقاذ حياة المرضى، وترسيخ ثقافة التكافل الاجتماعي، خصوصاً أن الحملة تأتي متزامنة مع احتفال الدولة بعام زايد الذي تستلهم منه نهج العطاء، والذي أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وتابع أن «تنظيم الحملة يأتي إيماناً منا بأهمية التبرع بالدم باعتباره مسؤولية اجتماعية ووطنية وإنسانية، وهو ما يدفعنا إلى جعله جزءاً لا يتجزأ من أولوياتنا ترسيخاً لمبادئ التطوع والمبادرة وعمل الخير». وشهدت الحملة خلال وجودها في المقر الرئيس بالمركز، إقبالاً كبيراً من الموظفين، عززه مشاركة العملاء الذين تصادف وجودهم بمبنى الإدارة، قاموا بمشاركة الموظفين التبرع بالدم تجاوباً منهم مع الحملة وأهدافها، ورغبة منهم في دعم كل أشكال التواصل مع المجتمع وتقديم الدعم الإنساني في أرقى صوره.