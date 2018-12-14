الامارات | مواطنة تعثر على طفلها «جثة هامدة» داخل الغسالة

شكرا لقرائتكم خبر عن مواطنة تعثر على طفلها «جثة هامدة» داخل الغسالة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الغسالة امتلأت بالماء وبدأت دورتها التشغيلية ما تسبب في اختناق الطفل وغرقه. من المصدر

عثرت أم مواطنة على طفلها، الذي يبلغ الرابعة من عمره، وقد لفظ أنفاسه الأخيرة داخل غسالة الملابس. وكانت قد تركته في عهدة أخيها ووالدتها، قبل أن تغادر المنزل لساعات. وحال عودتها، لاحظت غيابه، فسألتهما عنه، إلا أنهما لم يقدما لها إجابة، فانطلقت تبحث عنه، ولم تصدق نفسها عندما سقطت عيناها على الغسالة لتلاحظ وجود جسم غريب داخلها، ما حملها على الاستغاثة بشقيقها طالبة مساعدته على فتح باب الغسالة، ليتضح أن الجسم الموجود في داخلها هو طفلها.

وأفاد مدير مركز شرطة الحميدية الشامل في شرطة عجمان، المقدم يحيى خلف المطروشي، بأن غرفة العمليات تلقت بلاغاً بوقوع الحادث، فتحركت دوريات المركز والوحدات المختصة في الشرطة والنيابة العامة والطبيب الشرعي إلى المنزل.

وتابع المطروشي أن الطفل المتوفى كان في المنزل مع خاله وجدته، وتوجه إلى موقع الغسالة من دون أن يلفت انتباههما، وأخذ يعبث بأزرار الغسالة الكهربائية، قبل أن يتمكن من الدخول إلى جوفها ويقفل بابها، مضيفاً أن الغسالة امتلأت بالماء وبدأت دورتها التشغيلية، الأمر الذي تسبب باختناق الطفل وغرقه، بسبب ارتفاع منسوب المياه فيها.

ودعا المطروشي الأهالي إلى إبداء قدر أكبر من الاهتمام بأطفالهم، والمداومة على مراقبتهم، وعدم تركهم بالقرب من المواقع الخطرة في المنزل، واتخاذ كل ما يمكن من احتياطات الأمان والسلامة تجنباً للعواقب والإصابات والخسائر في الأرواح.