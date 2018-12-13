كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| مدن أوروبية بمناخها ومنتجعاتها تأتي للشرق الأوسط.. أين موقعها؟ قصور فخمة ومنتجعات وفلل شهر عسل.. تعالوا في جولة إلى “قلب أوروبا” في دبي في هذا الفيديو الذي نشرته “سي إن إن”:

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