هروب "قادة دواعش" من سجن عراقي بالسليمانية

دبي - بواسطة محمد فارس ذكرت مصادر أمنية عراقية، الخميس، أن 18 سجينا، غالبيتهم من قادة تنظيم داعش الإرهابي، هربوا من سجن سوسة في محافظة السليمانية بإقليم كردستان شمال شرقي البلاد. © Getty أرشيفية لسجن عراقي

وأوضحت المصادر أن قوات الأمن الكردية ألقت القبض على 10 من السجناء، فيما لا يزال 8 آخرين هاربين وجاري البحث عنهم.

وسجن سوسة، الواقع في منطقة جمجمال بالسليمانية، هو أحد السجون النموذجية الذى يقع على بعد 60 كم غربي محافظة السليمانية.

ويضم السجن عددا من السجناء المدانون بقضايا إرهابية وجنائية، وغالبيتهم من قادة داعش، حيث يقضى البعض منهم عقوبات تصل إلى 20 عاما.