كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن مدرستان بريطانيتان تندمجان في دبي العام المقبل

من المقرر أن تندمج مدرستان بريطانيتان في دبي في نهاية يناير من العام المقبل، حيث ستنضم مدرسة مانر الابتدائية في الإمارة إلى الكلية الإنجليزية في مدرسة واحدة.

وتعلّم مدرسة مانر لأطفال من المرحلة التأسيسية من السنة الأولى إلى السنة السادسة، بينما تأخذ الكلية الإنجليزية التلاميذ من الصف السابع إلى الثالث عشر.

ويعني التطوير أن المدرسة المدمجة الجديدة، التي ستحمل اسم الكلية الإنجليزية، وسيدرس التلاميذ فيها من المرحلة الأولى حتى الصف الثالث عشر، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

وقال جريج مارتن، مدير الكلية الإنجليزية: “كانت المدرستان تعملان بنجاح كمؤسستين مستقلتين. وبالنظر إلى أنهما في مرحلة بناء مهمة؛ فهذا وقت مناسب لدمجهما”.

وتأمل السلطات المدرسية في أن يوفر الاندماج للأطفال رحلة تعليمية أكثر اتساقاً. كما يجب أن تعزز خطط التطوير وإعادة تأهيل المدارس المصاحبة، والتي تشمل الفصول الدراسية الجديدة والمختبرات وصالات الألعاب الرياضية – من أدائها من المستوى الجيد إلى المتميز، وهو التصنيف الذي تمنحه هيئة المعرفة والتنمية البشرية سنويًا.

وقال السيد مارتن: “قرر مجلس إدارة كلتا المدرستين إنفاق مبلغ كبير على تجديد المدرسة الثانوية وهناك تسهيلات جديدة”.

وأضاف “إن الانتقال من السنة السادسة إلى السابعة يعد صدمة بالنسبة للتلاميذ، بعضهم يتمكن من تجاوزها بشكل جيد ولكن ليس جميع التلاميذ. وستطعي هذه الخطوة كلاً من الآباء والمعلمين دفعة كبيرة، وهم يتطلعون إلى رحلة تعليمية ثابتة”.