كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| فيلا في دبي بسعر 85 مليون درهم

مرّ أكثر من عقد من الزمان منذ أن رحبت نخلة الجميرا بأول سكانها، ولا تزال واحدة من أكبر الجزر الصناعية في العالم في طور النمو.

وتستمر الفنادق الفاخرة في الظهور، والفلل الضخمة والشقق الجديدة الأنيقة تدخل السوق وتقدم أسلوب حياة راقٍ يعد بالكثير من الفخامة.

واحدة من أحدث الإضافات هي مساكن ألف على الهلال الغربي، حيث تنتشر 104 وحدات بنتهاوس على ثماني مجموعات تعرف باسم “القصور”.

وكما هو متوقع، لن تأتي مثل هذه المنازل بأسعار منخفضة، وكما يمكن أن يلاحظ من خلال شقة بنتهاوس دوبلكس هذه التي وصلت إلى السوق بسعر 85.5 مليون درهم ويتم التسويق لها عبر موقع LuxuryProperty.com.

لملايينك الكثيرة، ستحصل على مخطط وتصميم فريد من نوعه يمتد على مساحة مبنية تزيد عن 15000 قدم مربعة تقريبًا، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

الفيلا تضم أربع غرف نوم ذات تصميم مفتوح كبير، وتحتوي على منطقة معيشة واسعة مع إطلالات على الخليج العربي.

والتجهيزات هي بالطبع عالية الجودة، في حين أن التشطيبات هي مزيج من الخشب الغني والرخام والحجر.

إلى جانب التصميم الداخلي الأساسي، يحصل المشترون أيضًا على تجربة أسلوب حياة راقية في الخارج، حيث يوجد حمام سباحة لا متناهي على مستوى المنصة وشاطئ خاص وملعب تنس ومسار للمشي.

ثم هناك Club 104 الحصري للمقيمين، ويضم صالة سينما ومطعم وصالات ومركزا للياقة البدنية. إذا كان هذا لا يكفي، فإن المشروع مجاور لفندق W Dubai – The Palm الذي يقدم خدمات إضافية.