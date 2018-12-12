الامارات | "الأرصاد" يحذر من إضطراب الموج في الخليج العربي

شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" يحذر من إضطراب الموج في الخليج العربي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ناشد المركز الوطني للأرصاد مرتادي البحر في الخليج العربي بأخذ الحيطة والحذر نظراً لإضطرابه بسبب الرياح الشمالية الغربية النشطة التي تصل سرعتها إلى 42 كم/ساعة وذلك حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم.

وتوقع المركز في بيان له ارتفاع الموج من 4 إلى 6 أقدام وقد يصل إلى 7 أقدام في العمق.