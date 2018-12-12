الامارات | "الأرصاد" يحذر من إضطراب الموج في الخليج العربي

شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" يحذر من إضطراب الموج في الخليج العربي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ناشد المركز الوطني للأرصاد مرتادي البحر في الخليج العربي بأخذ الحيطة والحذر نظراً لإضطرابه بسبب الرياح الشمالية الغربية النشطة التي تصل سرعتها إلى 42 كم/ساعة وذلك حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم.
وتوقع المركز في بيان له ارتفاع الموج من 4 إلى 6 أقدام وقد يصل إلى 7 أقدام في العمق.
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