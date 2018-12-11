الامارات | "الأرصاد" يحذر من اضطراب بحر عمان

شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" يحذر من اضطراب بحر عمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ناشد المركز الوطني للأرصاد مرتادي بحر عمان بأخذ الحيطة والحذر نظرا لاضطراب الموج في بحر عمان بسبب الرياح الشمالية الغربية النشطة والتي تصل سرعتها إلى 40 كم / ساعة. وأضاف المركز - في بيان له اليوم - أن ارتفاع الموج يتراوح بين 4 إلى 6 أقدام في العمق وذلك حتى الساعة 8 من صباح غد الأربعاء. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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