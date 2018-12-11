كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن إيرباص تعرض نموذج مقصورة جديدة في دبي

تعرض شركة Airbus Corporate Helicopters طرازاً جديداً من المقصورة ACH145 مزوداً بتصميم داخلية سيارة Mercedes-Benz Style، وهي جزء من مجموعة التصاميم الداخلية من العلامات التجارية والمصممين: ACH Editions، في معرض طيران رجال الأعمال الذي افتتح في دبي يوم أمس 10 ديسمبر.

Mebaa Show دبي، معرض الطيران التجاري الرائد في الشرق الأوسط، سوف يستمر حتى 12 ديسمبر في دبي وورلد سنترال.

وتعرض ACH التصميم الداخلي الأنيق المستوحى من صالونات السيارات الفاخرة لميزات المروحية المتوسطة الحجم ذات المحركين.

ويجمع طراز مرسيدس-بنز ستايل بين الأناقة المعاصرة والأناقة الكلاسيكية ليتناغم مع الشكل والوظيفة المثالية للسيارة ACH145، مما يوفر أفضل معايير السفر للأعمال والسفر الخاص. بالإضافة إلى ذلك، فإن مجموعة من المواد عالية الجودة واللمسات الأخيرة تسمح للعملاء بتخصيص طائراتهم لتلبية تفضيلاتهم الشخصية وأسلوبهم ومتطلباتهم، بحسب تريد أريبيا.

وعلّق فريدريك ليموس، رئيس ACH، قائلاً: “مع كون هذا المعرض أول مشاركة لنا في”Mebaa”، فإننا نريد أن نوضح ما يميز”ACH” في قطاع الطيران الخاص، وخاصة بالنظر إلى أهمية سوق الشرق الأوسط في هذا القطاع. ويعتبر طراز المقصورة مستوحى من تصميم ACH145 مرسيدس بنز ستايل، وهو جزء من عرض ACH الذي نقدمه، كمثال رائع على معايير الجودة التي توفرها ACH”.

منذ إطلاقها في عام 2017، تضع Airbus Corporate Helicopters معايير جديدة في مجال الطيران المروحي للشركات وكبار الشخصيات، مع التركيز على الجودة والحصرية والعملاء من خلال تجربة تدعمها شبكة عالمية من مراكز الخدمة المملوكة بالكامل والمعتمدة.

وقالت الشركة إن “إيرباص” هي الشركة الوحيدة في مجال صناعة الطيران التي لديها عروض طيران خاصة ومخصصة للأعمال عبر كل من الطائرات الثابتة والدوارة من خلال طائرات إيرباص للشركات وطائرات إيرباص المروحية للشركات.