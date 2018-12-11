كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| نظرة على تصميم جناح هولندا الفريد لمعرض إكسبو 2020

من المتوقع أن يكون هيكل ضخم شبيه بالمخروط المغطى بالنباتات حجر الزاوية في الجناح الهولندي في معرض إكسبو 2020 بدبي.

إن التركيز على العلاقة بين الماء والطاقة والغذاء سوف يجتذب الزوار إلى تجربة حسيّة قوية في المعرض الهولندي.

ويهدف التصميم إلى إلقاء الضوء على عدد من القضايا العالمية، بما في ذلك ندرة المياه والأمن الغذائي ومتطلبات الطاقة المتزايدة، حيث تعتبر منطقة الخليج مستهلكة ضخمة للمياه والطاقة، حيث تستورد معظم احتياجاتها الغذائية.

وقال سيغريد كاغ، وزير التجارة الخارجية والتنمية الهولندي: “نحن فخورون بهذا التصميم الرائع الذي يوضح ما تعنيه هولندا”.

وقال هانز ساندي، القنصل العام الهولندي في دبي: “إنها بطاقة اتصال حقيقية لهولندا، ونحن نتطلع لاستقبال أعضاء من الجمهور والعديد من الزوار من عالم الأعمال”.

وذكرت السلطات الهولندية أنها تستثمر 81 مليون درهم في معرض إكسبو 2020، وتأمل هولندا في عرض حلولها للقضايا البيئية الرئيسية والعمل مع الحكومات لتحريك المنطقة نحو مستقبل أكثر استدامة.

كما يعد جناح هولندا مثالاً يحتذى به من حيث البناء حيث سيتم بناؤه بالكامل من المواد المتوفرة محليًا، وسيكون موجودًا في منطقة الاستدامة لمعرض إكسبو 2020.