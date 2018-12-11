كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بوينغ تطلق طائرة تدور نصف الكرة الأرضية دون توقف في دبي

أطلقت شركة بوينغ الأمريكية لصناعة الطائرات نسخة من طائرة رجال الأعمال من طراز 777X في معرض الشرق الأوسط لطيران رجال الأعمال (MEBAA) في دبي.

وقالت الشركة إن طائرة BBJ 777X يمكنها أن تطير منتصف المسافة حول العالم دون توقف، أي أكثر من أي طائرة رجال أعمال سابقة.

وتأتي الطائرة في طرازين مع 777-8 تقدم مدى أطول من 11.645 ميل بحري ومقصورة بمساحة 3.256 قدم مربعة، في حين تقدم طائرة BBJ 777-9 مدى أقصر 11.000 ميلاً بحريًا، ولكنها تضم ​​مقصورة بمساحة أكبر تبلغ 3.689 قدم مربعة، بحسب غلف بيزنس.

وقال جيتس لاكتون، رئيس شركة بوينغ بيزنس جيتس، “يرغب عملاؤنا الأكثر حصرية في السفر بأفضل الأماكن والراحة والانتقال مباشرة إلى وجهتهم، وستتمكن BBJ 777X الجديدة من القيام بذلك دون أي طائرة أخرى، ونعمل على إعادة تعريف السفر لكبار الشخصيات على المدى الطويل”.

وكشفت بوينغ النقاب عن مفاهيم التصميم الداخلي من Greenpoint Technologies و Jet Aviation و Unique Aircraft Design في المعرض لعرض خيارات مختلفة لعملاء VIP.

وقد تلقت الشركة 21 طلبًا لعائلتها من BBJ Max حتى الآن، وذلك بعد الإضافة الأخيرة من عميل غير معروف.