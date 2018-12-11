كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن أين تشاهد الألعاب النارية في أبوظبي خلال احتفالات رأس السنة؟

مع اقتراب العام الحالي من نهايته، يتحضّر الكثيرون للاحتفال بتوديع هذا العام واستقبال عام جديد في أجواء مميزة.

وكغيرها من دول العالم، توفر الإمارات مجموعة متنوعة من الخيارات للراغبين بالاحتفال في رأس السنة الجديدة، وفي مقدمتها الألعاب النارية التي تجري في عدة مواقع.

وفيما يلي، أهم المواقع التي ستقام فيها الألعاب النارية بأبوظبي هذا العام، بحسب موقع تايم أوت أبوظبي:

جزيرة المارية

ستحتفل هذه النقطة الساخنة في العاصمة بأناقة مع مجموعة هائلة من خيارات المرح والاحتفالات في ليلة رأس السنة الجديدة.

ومن المتوقع أن ينضم أكثر من 12000 ضيف إلى هذا الحدث الممتع، الذي أطلق عليه اسم The Capital Celebrates.

وسيتم ترفيه الزوار على كورنيش جزيرة الماريه مع عروض حية من قبل عمرو دياب ومريام فارس قبل الساعة 12 التي تشهد دخول العام الجديد مع الألعاب النارية.

يتم الدخول إلى الحفل الرئيسي على أساس أولوية الحضور، حيث يتم تشجيع الضيوف على الوصول في وقت مبكر، ولكن سيكون هناك عدد كبير من الشاشات الضخمة لعرض الحدث.

قصر الإمارات

يمكن أن يكون هناك عدد قليل من الأماكن الرائعة للترحيب بالعام الجديد كما هو الحال في فندق قصر الإمارات التاريخي.

ويشهد الفندق إقامة عروض الألعاب النارية الضخمة على شاطئه الخاص، ويمكنك الاستمتاع بإطلالة رائعة أثناء تناول الوجبات الخفيفة في Palace Terrace، والتي تبلغ تكلفتها 762 درهمًا للبالغين و381 درهم للأطفال، بما في ذلك المشروبات المختلطة وبوفيه العشاء.

هاتف: 026907999

فندق شانغريلا، قرية البري

سيكون هذا الفندق الفخم مكانًا رائعًا للاستمتاع ببعض المشروبات الاحتفالية ومشاهدة عرض الألعاب النارية الرائع في عام 2019.

العديد من المطاعم، بما في ذلك Sofra BLD و Hoi An و Shang Palace تشهد احتفالات خاصة بهذه المناسبة، في حين يمكن للضيوف مشاهدة عروض الألعاب النارية الضخمة، مع إطلالة رائعة على مسجد الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، والذي يقع على الجانب الآخر من القناة مباشرةً.

هاتف: 025098888

جزيرة ياس

ستتمكن من مشاهدة السماء وهي تضيء بالألعاب النارية بينما تستمتع بالطعام والمشروبات في أحد المطاعم المميزة العديدة في الجزيرة.